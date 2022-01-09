17-летний дебютант Холл – с отрывом лучший игрок «Челси» в матче с «Честерфилдом»

Болельщики «Челси» посредством голосования определили лучшего игрока матча 1/32 финала Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1). Им с отрывом стал 17-летний полузащитник Льюис Холл (69 процентов голосов).

Это был первый матч Холла за первую команду.

Холл отыграл весь матч и сделал ассист.

Также он участвовал еще в 2 голевых атаках.

«Честерфилд» представляет 5-й по силе дивизион Англии.

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