Болельщики «Ливерпуля» посредством голосования определили лучший гол декабря. Его забил защитник Трент Александер-Арнольд в ворота «Ньюкасла».
Второе и третье места заняли мячи форварда Мохамеда Салаха.
- У 23-летнего Трента в сезоне АПЛ 18 матчей, 2 гола, 9 результативных пасов.
- Защитник стоит 75 миллионов евро.
- Завтра, 9 января, его команда в Кубке Англии примет «Шрусбери» из Лиги 1.
Five top goals scored in December, but it's @TrentAA who wins it with his strike against Newcastle pic.twitter.com/KE4P7Xn1Ha— Liverpool FC (@LFC) January 8, 2022