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    Защитник Трент – автор лучшего гола «Ливерпуля» в декабре

    Болельщики «Ливерпуля» посредством голосования определили лучший гол декабря. Его забил защитник Трент Александер-Арнольд в ворота «Ньюкасла».

    Второе и третье места заняли мячи форварда Мохамеда Салаха.

    • У 23-летнего Трента в сезоне АПЛ 18 матчей, 2 гола, 9 результативных пасов.
    • Защитник стоит 75 миллионов евро.
    • Завтра, 9 января, его команда в Кубке Англии примет «Шрусбери» из Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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