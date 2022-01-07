Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Захарян поражал каждым действием. В Европу не отпустят: рано»

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич высказался о полузащитнике столичного клуба Арсена Захаряне.

– Ты ощущал, что таких, как ты, нет в России?

– И сейчас, в общем, ощущаю. То же самое можно про Захаряна сказать: особый случай. Считаю, в Европе он будет еще сильнее.

Одаренный, очень умный парниша, мы с ним на тренировках с полуслова друг друга понимали. Умел и корпус поставить, отдать, и открыться. Поражал каждым действием. Мы с Арсеном на связи.

– Уедет в Ла Лигу?

– Думаю, не отпустят: рано. Надо окрепнуть, прислушиваться к Шварцу. Голова еще может улететь в небеса – хотя предпосылок таких нет: и семья порядочная, и он сам.

И не дай бог еще кто-то бить начнет Арсена, травмы пойдут. А если будет дальше развиваться талант, станет звездой. Как и Тюкавин. С ним хорошо работает Воронин – видно, что сразу полюбил Костю.

Они даже похожи: неуступчивые, чувствуют моменты, хорошо бьют. При этом Тюкавину и фартит очень сильно.