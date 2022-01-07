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    Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Захарян поражал каждым действием. В Европу не отпустят: рано»

    Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич высказался о полузащитнике столичного клуба Арсена Захаряне.

    – Ты ощущал, что таких, как ты, нет в России?

    – И сейчас, в общем, ощущаю. То же самое можно про Захаряна сказать: особый случай. Считаю, в Европе он будет еще сильнее.

    Одаренный, очень умный парниша, мы с ним на тренировках с полуслова друг друга понимали. Умел и корпус поставить, отдать, и открыться. Поражал каждым действием. Мы с Арсеном на связи.

    – Уедет в Ла Лигу?

    – Думаю, не отпустят: рано. Надо окрепнуть, прислушиваться к Шварцу. Голова еще может улететь в небеса – хотя предпосылок таких нет: и семья порядочная, и он сам.

    И не дай бог еще кто-то бить начнет Арсена, травмы пойдут. А если будет дальше развиваться талант, станет звездой. Как и Тюкавин. С ним хорошо работает Воронин – видно, что сразу полюбил Костю.

    Они даже похожи: неуступчивые, чувствуют моменты, хорошо бьют. При этом Тюкавину и фартит очень сильно.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная цена – 12 млн евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +902

      Борисыч1 37 минут назад

      Прочитал полное вью Лацевича. Ужас. Как болельщик, могу сказать - на Лацевича мы рассчитывали. Очень жаль(((

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      Рейтинг: +902

      Борисыч1 53 минуты назад

      Здравая мысль - главное сейчас избежать, чтобы костоломы били. Так погиб Кокорин, между прочим, его дубасили с детства. Да и сам Лацевич не избежал травм и связанных с ними ненужных перерывов в карьере. Как раз игра в однокасание, практикуемая Шварцем, позволяет пока что Динамовцам обходиться без больших потерь. Хотя вот Лесового, блистающего в первых матчей, почти на полгода выбили.

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      Рейтинг: +13478

      Hektor 84 1 час назад

      Та что вы все решаете за него рано ему ехать или не рано! Надо или не надо, парень взрослый и сам разберется. Некоторые ребята в его возрасте раскрываются в топовых чемпионатах и играют в основе, выигрывают титулы. А вы сопли ему жуете. Вылазят какие то воспитанники и выставляют себя умниками и спецами. Что же ты сам ни где не заиграл? Не лезьте к парню и не пудрите ему мозги. Когда решит уезжать не надо его удерживать и что то советовать. Иначе пересидит в рпл.

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