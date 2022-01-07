Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Захарян поражал каждым действием. В Европу не отпустят: рано»

Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Захарян поражал каждым действием. В Европу не отпустят: рано»

7 января 2022, 12:24
5

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич высказался о полузащитнике столичного клуба Арсена Захаряне.

– Ты ощущал, что таких, как ты, нет в России?

– И сейчас, в общем, ощущаю. То же самое можно про Захаряна сказать: особый случай. Считаю, в Европе он будет еще сильнее.

Одаренный, очень умный парниша, мы с ним на тренировках с полуслова друг друга понимали. Умел и корпус поставить, отдать, и открыться. Поражал каждым действием. Мы с Арсеном на связи.

– Уедет в Ла Лигу?

– Думаю, не отпустят: рано. Надо окрепнуть, прислушиваться к Шварцу. Голова еще может улететь в небеса – хотя предпосылок таких нет: и семья порядочная, и он сам.

И не дай бог еще кто-то бить начнет Арсена, травмы пойдут. А если будет дальше развиваться талант, станет звездой. Как и Тюкавин. С ним хорошо работает Воронин – видно, что сразу полюбил Костю.

Они даже похожи: неуступчивые, чувствуют моменты, хорошо бьют. При этом Тюкавину и фартит очень сильно.

  • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная цена – 12 млн евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1641549580
Та что вы все решаете за него рано ему ехать или не рано! Надо или не надо, парень взрослый и сам разберется. Некоторые ребята в его возрасте раскрываются в топовых чемпионатах и играют в основе, выигрывают титулы. А вы сопли ему жуете. Вылазят какие то воспитанники и выставляют себя умниками и спецами. Что же ты сам ни где не заиграл? Не лезьте к парню и не пудрите ему мозги. Когда решит уезжать не надо его удерживать и что то советовать. Иначе пересидит в рпл.
Ответить
Борисыч1
1641553050
Здравая мысль - главное сейчас избежать, чтобы костоломы били. Так погиб Кокорин, между прочим, его дубасили с детства. Да и сам Лацевич не избежал травм и связанных с ними ненужных перерывов в карьере. Как раз игра в однокасание, практикуемая Шварцем, позволяет пока что Динамовцам обходиться без больших потерь. Хотя вот Лесового, блистающего в первых матчей, почти на полгода выбили.
Ответить
Борисыч1
1641554037
Прочитал полное вью Лацевича. Ужас. Как болельщик, могу сказать - на Лацевича мы рассчитывали. Очень жаль(((
Ответить
Главные новости
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
23:57
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
23:19
5
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
7
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
22:57
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
4
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
22
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
17
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
15
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+