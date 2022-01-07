Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Захарян поражал каждым действием. В Европу не отпустят: рано»

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич высказался о полузащитнике столичного клуба Арсена Захаряне.
– Ты ощущал, что таких, как ты, нет в России?
– И сейчас, в общем, ощущаю. То же самое можно про Захаряна сказать: особый случай. Считаю, в Европе он будет еще сильнее.
Одаренный, очень умный парниша, мы с ним на тренировках с полуслова друг друга понимали. Умел и корпус поставить, отдать, и открыться. Поражал каждым действием. Мы с Арсеном на связи.
– Уедет в Ла Лигу?
– Думаю, не отпустят: рано. Надо окрепнуть, прислушиваться к Шварцу. Голова еще может улететь в небеса – хотя предпосылок таких нет: и семья порядочная, и он сам.
И не дай бог еще кто-то бить начнет Арсена, травмы пойдут. А если будет дальше развиваться талант, станет звездой. Как и Тюкавин. С ним хорошо работает Воронин – видно, что сразу полюбил Костю.
Они даже похожи: неуступчивые, чувствуют моменты, хорошо бьют. При этом Тюкавину и фартит очень сильно.
- В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная цена – 12 млн евро.