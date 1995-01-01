Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    «Барса» может купить Фернандеша, если не договорится с Холандом. Португалец несчастлив в «МЮ» (El Nacional)

    «Барселона» интересуется полузащитником «МЮ» Бруно Фернандешем.

    По информации El Nacional, каталонский клуб попытается купить 27-летнего португальца, если не сможет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Сам Фернандеш на против сменить клуб. Он несчастлив в «МЮ» на фоне неудачной игры в первой части сезона.

    • Фернандеш – лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в прошлом году (18 голов).
    • Также по итогам 2021 года он лидирует в команде по матчам и голевым пасам.
    • Фернандеш играет в Манчестере с 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Nacional

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92713
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68432
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru