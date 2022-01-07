«Барса» может купить Фернандеша, если не договорится с Холандом. Португалец несчастлив в «МЮ» (El Nacional)

«Барселона» интересуется полузащитником «МЮ» Бруно Фернандешем.
По информации El Nacional, каталонский клуб попытается купить 27-летнего португальца, если не сможет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Сам Фернандеш на против сменить клуб. Он несчастлив в «МЮ» на фоне неудачной игры в первой части сезона.
- Фернандеш – лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в прошлом году (18 голов).
- Также по итогам 2021 года он лидирует в команде по матчам и голевым пасам.
- Фернандеш играет в Манчестере с 2020 года.
Источник: El Nacional