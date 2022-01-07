«Барса» может купить Фернандеша, если не договорится с Холандом. Португалец несчастлив в «МЮ» (El Nacional)

«Барселона» интересуется полузащитником «МЮ» Бруно Фернандешем.

По информации El Nacional, каталонский клуб попытается купить 27-летнего португальца, если не сможет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Сам Фернандеш на против сменить клуб. Он несчастлив в «МЮ» на фоне неудачной игры в первой части сезона.