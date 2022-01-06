Марсьяль хочет перейти в «Барсу». Каталонцы могут арендовать его с правом выкупа за 40 миллионов (Sport.es)

«Барселона» продолжает поиски нового форварда из-за сложностей в переговорах по трансферу нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет арендовать форварда «МЮ» Антони Марсьяля до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

Сам француз хочет перейти именно в «Барсу». Он считает, что стиль игры клуба подходит ему больше всего.

Марсьяль близок к уходу в «Севилью».

В текущем сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.

«Юнайтед» купил форварда в 2015 году за 60 миллионов евро.

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