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    Марсьяль хочет перейти в «Барсу». Каталонцы могут арендовать его с правом выкупа за 40 миллионов (Sport.es)

    «Барселона» продолжает поиски нового форварда из-за сложностей в переговорах по трансферу нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

    По информации Sport.es, каталонский клуб хочет арендовать форварда «МЮ» Антони Марсьяля до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

    Сам француз хочет перейти именно в «Барсу». Он считает, что стиль игры клуба подходит ему больше всего.

    • Марсьяль близок к уходу в «Севилью».
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.
    • «Юнайтед» купил форварда в 2015 году за 60 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55931

      portero 4 минуты назад

      Барса много имеет желаний, но сначала придётся распродать тех кто им не нужен...

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