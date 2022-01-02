«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают обмен Дембеле на Марсьяля (Sport.es)

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут в январе обменяться нападающими. Клубы обсуждают сделку с участием Усмана Дембеле и Антони Марсьяля.

Марсьяль, вероятно, переедет в Барселону на правах полугодичной аренды, а Дембеле может стать игроком «МЮ» на постоянной основе.