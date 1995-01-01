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    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают обмен Дембеле на Марсьяля (Sport.es)

    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут в январе обменяться нападающими. Клубы обсуждают сделку с участием Усмана Дембеле и Антони Марсьяля.

    Марсьяль, вероятно, переедет в Барселону на правах полугодичной аренды, а Дембеле может стать игроком «МЮ» на постоянной основе.

    • Дембеле уже предложен нескольким клубам: «Челси», «Баварии».
    • Контракт Дембеле с каталонцами истекает летом, и маловероятно, что он будет продлен.
    • На этой неделе сообщалось, что об аренде Марсьяля практически договорилась «Севилья».

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    Источник: Sport.es

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