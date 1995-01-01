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    Рангник: «Марсьяль ясно дал понять, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий Антони Марсьяль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Информацию подтвердил главный тренер англичан Ральф Рангник.

    «Отсутствие Марсьяля не связано с травмой. Он очень ясно дал понять, что хочет уйти, и я понимаю его желание играть более регулярно в другом месте», – сказал немец.

    • Марсьяль близок к уходу в «Севилью».
    • «Юнайтед» купил форварда в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Марсьяль забил 1 гол в 10 матчах.

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    Источник: твиттер UtdDistrict

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