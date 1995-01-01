Рангник: «Марсьяль ясно дал понять, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Антони Марсьяль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Информацию подтвердил главный тренер англичан Ральф Рангник.

«Отсутствие Марсьяля не связано с травмой. Он очень ясно дал понять, что хочет уйти, и я понимаю его желание играть более регулярно в другом месте», – сказал немец.