Рангник: «Марсьяль ясно дал понять, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Да поскорее бы уже
Нападающий Антони Марсьяль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Информацию подтвердил главный тренер англичан Ральф Рангник.
«Отсутствие Марсьяля не связано с травмой. Он очень ясно дал понять, что хочет уйти, и я понимаю его желание играть более регулярно в другом месте», – сказал немец.
- Марсьяль близок к уходу в «Севилью».
- «Юнайтед» купил форварда в 2015 году за 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне Марсьяль забил 1 гол в 10 матчах.
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