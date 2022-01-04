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  • Гендиректор «Шахтера»: «Победа в ЛЧ – наша главная идея и главное желание»

Гендиректор «Шахтера»: «Победа в ЛЧ – наша главная идея и главное желание»

4 января 2022, 23:59
1

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о долгосрочных целях клуба.

– Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?

– Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении.

Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.

– Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?

– Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.

– Главная цель «Шахтера» на 2022 год?

– Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается.

Источник: сайт «Шахтера»
Лига чемпионов Шахтер
Комментарии (1)
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Hektor 84
1641409792
С группы хоть научитесь выходить для начала
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