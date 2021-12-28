Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Гендиректор «Шахтера»: «Победа в ЛЧ – наша главная идея и главное желание»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о долгосрочных целях клуба.

    – Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?

    – Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении.

    Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.

    – Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?

    – Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.

    – Главная цель «Шахтера» на 2022 год?

    – Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Шахтера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2022 23:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru