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  • Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку»

Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку»

3 января 2022, 20:05
17

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не согласен с критикой владельца клуба Леонида Федуна.

– Надоел ли Федуну футбол? Не знаю. Футбол – самый популярный вид спорта, каждый человек хочет оставить здесь частичку. Возможно, футбол ему и надоел, но он уже не может без него жить.

Все кричат, чтобы Федун продал «Спартак». Так купите клуб у владельца. Это непросто сделать. Важно, что при Федуне «Спартак» никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах.

Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку».

Я всю жизнь поиграл в Европе, знаю. Там люди тебя за 100 евро могут на вилы посадить, если ты не додашь их. А здесь платят миллионы и еще недовольны.

– Болельщики не понимают, что обладая серьезным бюджетом, «Спартак» не может грамотно использовать средства.

– А это другой вопрос. Это к менеджменту. Федун же не может вникать во все процессы. Когда у тебя миллиарды, ты следишь не за всеми структурами.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • За этот период команда выиграла 2 трофея.
  • В текущем сезоне москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Мостовой Александр
Комментарии (17)
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OldenVad
1641232188
Полностью согласен
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NewLife
1641233209
Почему-то мне вспомнился ленинский тезис о том, что каждая кухарка сможет управлять государством. Если Спартак деградирует, то деньги Алекперова и Федуна - это деньги на ветер. Одна из причин этого это то, что Федун никудышный управленец, но главная причина это то, что при питерском РФС за счет денег пенсионеров в РПЛ всегда будет впереди их подопечная команда, а все остальные будут болтаться, создавая видимость конкуренции.
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Roma56
1641235154
Вот это логика! Вопросы к менеджменту? А кто менеджмент назначает и должен спрашивать с них?
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Hektor 84
1641237814
Ну и целуй Сашок! Выучить на тренера, может федун найдет тебе место третьего или четвертого тренера. И твои мечты сбудутся, делать ничего не надо только руку всем после матча поднимай.
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pele1981
1641238854
Ну и целуй его в *опу! На большее ты и не способен!
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DOCTOR PENALTY
1641240566
Саня, очень надеюсь, что ты всё ещё празднуешь Новый год... И то, только из уважения к твоему боевому прошлому. Чё-то ты не туда гребёшь.
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general.lizyukov
1641241050
А Федун тут при чем? Присосался к Вагиту, вот и вся стабильность.
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моэм
1641242264
Федун содержит Спартак и тратит очень большие суммы , как и Абрамович ...разница только в том что Абрамович не лезет в футбольные дела и уж тем более не допускает чтобы туда лезли его женщины ...в Челси всё под руководством грамотных профессиональных управленцев ... а что Федуну западло обратится за советом к Абрамовичу ?
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Урия Гип
1641250257
Болельщики топовые... Это он погорячился.
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IVANRUS777
1641271803
Лизоблюд всё мечтает, что его пристроят на тёпленькое местечко в Спартаке. Падает ниже плинтуса, а ещё такое прозвище имел "Царь". Тьфу царь то холопом оказался.
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