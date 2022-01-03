Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не согласен с критикой владельца клуба Леонида Федуна.

– Надоел ли Федуну футбол? Не знаю. Футбол – самый популярный вид спорта, каждый человек хочет оставить здесь частичку. Возможно, футбол ему и надоел, но он уже не может без него жить.

Все кричат, чтобы Федун продал «Спартак». Так купите клуб у владельца. Это непросто сделать. Важно, что при Федуне «Спартак» никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах.

Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку».

Я всю жизнь поиграл в Европе, знаю. Там люди тебя за 100 евро могут на вилы посадить, если ты не додашь их. А здесь платят миллионы и еще недовольны.

– Болельщики не понимают, что обладая серьезным бюджетом, «Спартак» не может грамотно использовать средства.

– А это другой вопрос. Это к менеджменту. Федун же не может вникать во все процессы. Когда у тебя миллиарды, ты следишь не за всеми структурами.