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    Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не согласен с критикой владельца клуба Леонида Федуна.

    – Надоел ли Федуну футбол? Не знаю. Футбол – самый популярный вид спорта, каждый человек хочет оставить здесь частичку. Возможно, футбол ему и надоел, но он уже не может без него жить.

    Все кричат, чтобы Федун продал «Спартак». Так купите клуб у владельца. Это непросто сделать. Важно, что при Федуне «Спартак» никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах.

    Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку».

    Я всю жизнь поиграл в Европе, знаю. Там люди тебя за 100 евро могут на вилы посадить, если ты не додашь их. А здесь платят миллионы и еще недовольны.

    – Болельщики не понимают, что обладая серьезным бюджетом, «Спартак» не может грамотно использовать средства.

    – А это другой вопрос. Это к менеджменту. Федун же не может вникать во все процессы. Когда у тебя миллиарды, ты следишь не за всеми структурами.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • За этот период команда выиграла 2 трофея.
    • В текущем сезоне москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12206

      NewLife 16 минут назад

      Почему-то мне вспомнился ленинский тезис о том, что каждая кухарка сможет управлять государством. Если Спартак деградирует, то деньги Алекперова и Федуна - это деньги на ветер. Одна из причин этого это то, что Федун никудышный управленец, но главная причина это то, что при питерском РФС за счет денег пенсионеров в РПЛ всегда будет впереди их подопечная команда, а все остальные будут болтаться, создавая видимость конкуренции.

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      Рейтинг: +2100

      OldenVad 33 минуты назад

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