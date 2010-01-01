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    Дембеле зол на «Барсу» из-за подписания Торреса. Агенты считают, что француза не ценят (Sport.es)

    Стала известна причина задержки в переговорах «Барселоны» и Усмана Дембеле по новому контракту.

    По информации Sport.es, 24-летний француз оказался недоволен тем, что каталонский клуб купил у «Ман Сити» Феррана Торреса. Дембеле злит то, что «Барса» подписала игрока на его позицию.

    Агенты игрока считают, что руководство клуба ценит его меньше, чем новичка. Француз считает, что с ним хотят продлить контракт, чтобы не потерять бесплатно и продать летом.

    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
    • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

    Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

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    Источник: Sprot.es

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10841

      Вомбат 8 минут назад

      Так им и надо, этим каталонцам. Не фиг покупать игрока, реально стоящего миллионов 50-60 за 135. Вот он и словил звезду, возомнив себя вторым Месси, и бесится от одной мысли о конкуренции за место в составе.

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