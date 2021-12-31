Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Фиорентина» собирается продать Кокорина и Бенасси зимой (La Gazzetta dello Sport)

    «Фиорентина» намерена продать нападающего Александра Кокорина и полузащитника Марко Бенасси в зимнее трансферное окно.

    По информации Firenze Viola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет подписать зимой форварда на смену Душану Влаховичу, а также продать Кокорина и Бенасси.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года.
    • В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт рассчитан до 2024 года.

    «Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Firenze Viola

    Сайт, посвященный новостям о «Фиорентине». Аудитория в твиттере - 12 тысяч подписчиков

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +791

      КрымForever 10 минут назад

      "Фиорентине" придется еще доплатить за Кокорина 250 тысяч долларов, чтобы успеть добежать до ̶к̶а̶н̶а̶д̶с̶к̶о̶й̶ итальянской границы, бггг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4120

      neim 33 минуты назад

      Продавалка ещё не выросла. Терпите до конца контракта !
      Ох и не лёгкая это работа ... продавать бегемота из болота )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5818

      порт 1 час назад

      Ох и битва же будет за Коко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12075

      Barmaleushka 1 час назад

      Продать - это громко сказано , избавиться - было-бы точнее .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5108

      R_a_i_n 2 часа назад

      Хотят продать Кокорина, хе-хе-хе. Дураков не найдут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19678

      JTherry 2 часа назад

      "фиалки" ставят сложные задачи на зиму - полноценной замены Влаховичу найти вряд ли удастся за нормальные деньги, и продать Коку - тоже задача не из легких, теперь-то все знают, что он собой представляет и много не дадут...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4120

      neim > JTherry 35 минут назад

      Да и попросить за него много тоже стыдно ))).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19678

      JTherry > neim 30 минут назад

      фиалки на Влаховиче наварятся - на 54 лимона подорожал, а Коку и за 100 тысяч дойлеров можно спустить...)) какие-нибудь ссучи вцепятся мертвой хваткой...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92598
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru