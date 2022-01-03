«Фиорентина» собирается продать Кокорина и Бенасси зимой (La Gazzetta dello Sport)

«Фиорентина» намерена продать нападающего Александра Кокорина и полузащитника Марко Бенасси в зимнее трансферное окно.
По информации Firenze Viola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет подписать зимой форварда на смену Душану Влаховичу, а также продать Кокорина и Бенасси.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года.
- В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт рассчитан до 2024 года.
«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты
Источник: Firenze Viola
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