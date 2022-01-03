«Фиорентина» собирается продать Кокорина и Бенасси зимой (La Gazzetta dello Sport)

«Фиорентина» намерена продать нападающего Александра Кокорина и полузащитника Марко Бенасси в зимнее трансферное окно.

По информации Firenze Viola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет подписать зимой форварда на смену Душану Влаховичу, а также продать Кокорина и Бенасси.

«Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года.

В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Его контракт рассчитан до 2024 года.

«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты