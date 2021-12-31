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    Хенесс: «В 2010-м «Бавария» почти продала Рибери в «Реал». Его жена сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене»

    Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о несостоявшемся переходе Франка Рибери в «Реал» в 2010 году.

    «В 2010 году казалось, что история Рибери в «Баварии» подошла к концу, потому что агенты почти продали его в «Реал».

    Мы пригласили Франка и его жену Вахибу на прощальный ужин. Мы провели замечательный вечер, и около полуночи Вахиба сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене», – сказал Хенесс.

    • Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год.
    • Он играет за «Салернитану».
    • В 13 матчах Серии А 38-летний француз отдал 2 ассиста.

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    Источник: Mundo Deportivo

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