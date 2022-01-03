Хенесс: «В 2010-м «Бавария» почти продала Рибери в «Реал». Его жена сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о несостоявшемся переходе Франка Рибери в «Реал» в 2010 году.
«В 2010 году казалось, что история Рибери в «Баварии» подошла к концу, потому что агенты почти продали его в «Реал».
Мы пригласили Франка и его жену Вахибу на прощальный ужин. Мы провели замечательный вечер, и около полуночи Вахиба сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене», – сказал Хенесс.
- Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год.
- Он играет за «Салернитану».
- В 13 матчах Серии А 38-летний француз отдал 2 ассиста.
Источник: Mundo Deportivo