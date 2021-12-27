Журналист Егоров – о цензуре в «Зените»: «Предложили присылать вопросы, если что-то не понравится – вырежут. Спасибо, не надо»

Журналист Сергей Егоров высказался о работе «Зенита» со спортивными медиа.
– «Спартак» или «Зенит»?
– «Спартак».
– Почему?
– Мне не нравится, что происходит в «Зените» с точки зрения медиа. В «Спартаке» все гораздо более интересно.
А в «Зените» последний раз предложили такой формат. Предложили присылать вопросы, интервью запишут, если что-то не понравится – вырежут. Спасибо, не надо.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- Клуб из Петербурга 3 раза подряд выиграл чемпионат России.
Источник: Sports.ru