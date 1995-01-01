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    Журналист Егоров – о цензуре в «Зените»: «Предложили присылать вопросы, если что-то не понравится – вырежут. Спасибо, не надо»

    Журналист Сергей Егоров высказался о работе «Зенита» со спортивными медиа.

    – «Спартак» или «Зенит»?

    – «Спартак».

    – Почему?

    – Мне не нравится, что происходит в «Зените» с точки зрения медиа. В «Спартаке» все гораздо более интересно.

    А в «Зените» последний раз предложили такой формат. Предложили присылать вопросы, интервью запишут, если что-то не понравится – вырежут. Спасибо, не надо.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +837

      Борисыч1 31 секунду назад

      Доводилось в СЭ обменяться с Сергеем Егоровым пару раз сообщениями в его блоге. Он Спартач до мозга костей, смысла с ним общаться болельщикам других команд лично я не вижу. Можно говорить что угодно, он воспринимает ВСЁ через призму своего мировоззрения. Как, впрочем, и я ))) Без обид, уважаю людей со своим стержнем. Если только они не бомжи)))

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