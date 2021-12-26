Торрес прилетел в Испанию. Завтра он подпишет контракт с «Барсой» на пять лет (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес и его агент прилетели в Испанию.

По информации журналиста Фабрицио Романо, завтра 21-летний футболист пройдет медобследование в «Барселоне» и подпишет контракт с клубом на пять лет.

«Ман Сити» получит за Торреса 55 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.