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    Агент Кассьерры: «Матео – не самый профессиональный игрок»

    Агента форварда «Сочи» Матео Кассьерры Хельмута Венина спросили о возможном трансфере колумбийца в МЛС или чемпионат Шотландии. Он заговорил про личные качества игрока.

    «Не тот тип игрока и человека, с которым бы я хотел работать. Не знаю, что у него с будущим, но это не самый профессиональный игрок», – сказал Венин.

    • «Сочи» купил колумбийца летом у португальского «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.
    • В 11 матчах РПЛ Кассьерра забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
    • Контракт игрока с «Сочи» истекает в 2023 году.

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    Источник: Euro-football

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +778

      Cromathaar 8 минут назад

      Агент хает своего клиента? Что-то новенькое. Антиселюк какой-то.

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