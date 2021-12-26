Агент Кассьерры: «Матео – не самый профессиональный игрок»

Агента форварда «Сочи» Матео Кассьерры Хельмута Венина спросили о возможном трансфере колумбийца в МЛС или чемпионат Шотландии. Он заговорил про личные качества игрока.

«Не тот тип игрока и человека, с которым бы я хотел работать. Не знаю, что у него с будущим, но это не самый профессиональный игрок», – сказал Венин.

«Сочи» купил колумбийца летом у португальского «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.

В 11 матчах РПЛ Кассьерра забил 8 голов, сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с «Сочи» истекает в 2023 году.

Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложения «Сочи» по Кассьерре («Чемпионат»)