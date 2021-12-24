«Динамо» показало все свои голы в 2021 году

В рамках подведения итогов года пресс-служба «Динамо» подготовила нарезку всех голов команды в 2021 году. Всего их было 65.

«Какой забитый мяч запомнился тебе больше всего? Если не определился — мы поможем вспомнить каждый!» – написало «Динамо».