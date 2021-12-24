«Динамо» показало все свои голы в 2021 году

В рамках подведения итогов года пресс-служба «Динамо» подготовила нарезку всех голов команды в 2021 году. Всего их было 65.
«Какой забитый мяч запомнился тебе больше всего? Если не определился — мы поможем вспомнить каждый!» – написало «Динамо».
- Команда выйдет из отпуска 10 января для прохождения углублeнного медицинского осмотра в Москве.
- С 12 по 21 января «Динамо» проведет 1-й сбор в столице Катара Дохе. На нeм запланирована 1 товарищеская игра.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
Источник: ютуб-канал «Динамо»