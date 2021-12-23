«Динамо» проведет девять товарищеских матчей на сборах в Дохе и Белеке

Пресс-служба «Динамо» опубликовала расписание зимних сборов клуба.

Команда выйдет из отпуска 10 января для прохождения углублeнного медицинского осмотра в Москве.

С 12 по 21 января «Динамо» проведет первый сбор в столице Катара Дохе. На нeм запланирована одна товарищеская игра.

Следующие сборы пройдут в турецком Белеке с 25 января по 3 февраля (запланировано три игры) и с 7 по 18 февраля (пять матчей).