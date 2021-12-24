Главные новости дня. «Зенит» хочет купить Хайкина, Агаларов может перейти в «Базель»

«Зенит» хочет купить вратаря «Буде-Глимт» Хайкина
ЦСКА отказался подписывать Оздоева (Metaratings)
Второй бомбардир чемпионата Австрии Йебоа – в шорт-листе «Локомотива» («Чемпионат»)
АПЛ объявила о переносе матчей «Ливерпуль» – «Лидс» и «Вулверхэмптон» – «Уотфорд». «Эвертону» отказали
«Аталанта» потребовала у «Дженоа» за Миранчука 12 миллионов плюс бонусы (La Repubblica)
Азмун может перейти в «Ньюкасл» в январе
«Спартаку» и ЦСКА предложили подписать аргентинца Гарсеса (Sport24)
Форвард «Уфы» Агаларов может заменить Кабрала в «Базеле»
Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
Источник: «Бомбардир»