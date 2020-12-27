Форвард «Уфы» Агаларов может заменить Кабрала в «Базеле»

Агаларов будет молодцом, если примет правильное решение. Это может стать для него перспективой на новое развитие и это может даже вовремя.
«Базель» хочет купить нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
Швейцарский клуб видит в 21-летнем футболисте замену для Артура Кабрала, который может в скором времени сменить команду.
«Уфа» готова продать форварда зимой в случае поступления выгодного предложения.
- Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
- В текущем сезоне россиянин забил 13 голов в 20 матчах.