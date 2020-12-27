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    Форвард «Уфы» Агаларов может заменить Кабрала в «Базеле»

    «Базель» хочет купить нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

    Швейцарский клуб видит в 21-летнем футболисте замену для Артура Кабрала, который может в скором времени сменить команду.

    «Уфа» готова продать форварда зимой в случае поступления выгодного предложения.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне россиянин забил 13 голов в 20 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1450

      Sancho010365 6 минут назад

      Агаларов будет молодцом, если примет правильное решение. Это может стать для него перспективой на новое развитие и это может даже вовремя.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +68353

      insider_retro 38 минут назад

      Вряд ли Базель сможет перебить предложения команд лидирующей группы РПЛ...

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