Форвард «Уфы» Агаларов может заменить Кабрала в «Базеле»

«Базель» хочет купить нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Швейцарский клуб видит в 21-летнем футболисте замену для Артура Кабрала, который может в скором времени сменить команду.

«Уфа» готова продать форварда зимой в случае поступления выгодного предложения.