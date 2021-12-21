Черчесов в третий раз вакцинировался от коронавируса

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сделал очередную прививку от коронавируса.
Российский специалист вакцинировался уже в третий раз. Соответствующее видео опубликовала клубная пресс-служба.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в понедельник, 20 декабря.
- В его тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников.
- Дебют российского тренера ожидается 27 января.
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Источник: Инстаграм «Ференцвароша»