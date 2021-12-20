Умер экс-тренер «Крыльев» и «Рубина» Антихович

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о смерти бывшего главного тренера команды Виктора Антиховича.

Специалист, который также известен по работе в «Рубине», умер сегодня в возрасте 76 лет.

«На 77-м году ушел из жизни Виктор Петрович Антихович – главный тренер «Крыльев» конца 80-х – начала 90-х.

Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964-м году, выступал за «Крылья» также с 1969 по 1970-й.

С 1988 по 1993-й был главным тренером «Крыльев Советов». Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом футбола и прекрасным специалистом. Под его руководством выступало много игроков, ныне работающих в системе «Крыльев».

В последнее время Виктор Антихович жил в Санкт-Петербурге, но часто бывал в Самаре. Матч «Крылья Советов» – «Рубин» он смотрел в ветеранской ложе на стадионе «Солидарность Самара Арена».

ПФК «Крылья Советов» выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в публикации самарского клуба.