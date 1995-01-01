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    РБК: новый глава службы безопасности РПЛ будет согласован с МВД

    МВД даст рекомендацию касательно выбора нового главы службы безопасности российской Премьер-лиги.

    Это обсуждалось между президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем и заместителем министра внутренних дел Александром Горовым.

    «На прошлой неделе состоялась встреча Хачатурянца и Горового. Стороны обсуждали взаимодействие лиги и МВД. В частности, обсуждалась ситуация с болельщиками и вопрос утверждения нового главы по безопасности РПЛ. Горовой пообещал рекомендовать специалиста со своей стороны», – сообщил источник РБК в лиге.

    • Действующий глава службы безопасности РПЛ – Александр Мейтин.
    • Он работает в лиге с 2008 года.
    • После зимней паузы турнир возобновится в феврале.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15386

      Garrincha58 1 час назад

      назначат какого-нибудь полковника будет хорошую ставку получать

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      Рейтинг: +2962

      Klaido 1 час назад

      да введите сразу СБ РПЛ в структуру МВД и делов то....можно и в целом РПЛ - чего мелочиться уже. заодно свистунам и ВАР сразу погоны и полицейский иммунитет.
      скоро с этим полицейским контролем никто не будет на стадионы ходить...

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      Рейтинг: +4404

      R_a_i_n 2 часа назад

      Это как в Европе теперь. Там ни один министр обороны не назначается без согласования с нато.

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