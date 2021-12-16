РБК: новый глава службы безопасности РПЛ будет согласован с МВД

МВД даст рекомендацию касательно выбора нового главы службы безопасности российской Премьер-лиги.

Это обсуждалось между президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем и заместителем министра внутренних дел Александром Горовым.

«На прошлой неделе состоялась встреча Хачатурянца и Горового. Стороны обсуждали взаимодействие лиги и МВД. В частности, обсуждалась ситуация с болельщиками и вопрос утверждения нового главы по безопасности РПЛ. Горовой пообещал рекомендовать специалиста со своей стороны», – сообщил источник РБК в лиге.