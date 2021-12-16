Холанд повторил рекорд среди игроков «Боруссии» Д по голам в Бундеслиге в течение года

В эти минуты проходит матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Гройтер Фюртом». На 33-й минуте счет с пенальти открыл форвард хозяев Эрлинг Холанд.

Это его 29-й гол в Бундеслиге в течение календарного года. Это рекорд среди футболистов «Боруссии». Столько же было у Лотара Эммериха (1966 год) и Пьера-Эмерика Обамеянга (2015).