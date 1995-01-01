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    Холанд повторил рекорд среди игроков «Боруссии» Д по голам в Бундеслиге в течение года

    В эти минуты проходит матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Гройтер Фюртом». На 33-й минуте счет с пенальти открыл форвард хозяев Эрлинг Холанд.

    Это его 29-й гол в Бундеслиге в течение календарного года. Это рекорд среди футболистов «Боруссии». Столько же было у Лотара Эммериха (1966 год) и Пьера-Эмерика Обамеянга (2015).

    • Холанд забил за «Боруссию» больше голов, чем провел матчей.
    • Агент Холанда Мино Райола на прошлой неделе дал понять, что игрок думает о переходе в другой клуб.
    • «Боруссия» вне зависимости от исхода матча останется 2-й.

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    Источник: Бомбардир.ру

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