Холанд повторил рекорд среди игроков «Боруссии» Д по голам в Бундеслиге в течение года

В эти минуты проходит матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Гройтер Фюртом». На 33-й минуте счет с пенальти открыл форвард хозяев Эрлинг Холанд.
Это его 29-й гол в Бундеслиге в течение календарного года. Это рекорд среди футболистов «Боруссии». Столько же было у Лотара Эммериха (1966 год) и Пьера-Эмерика Обамеянга (2015).
- Холанд забил за «Боруссию» больше голов, чем провел матчей.
- Агент Холанда Мино Райола на прошлой неделе дал понять, что игрок думает о переходе в другой клуб.
- «Боруссия» вне зависимости от исхода матча останется 2-й.
Источник: Бомбардир.ру