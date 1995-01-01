Адамов: «Спартак» точно не наиграл на 0:3 от «Сочи»

Сочи может проиграть кому угодно, но против Спартака умирают,жизнь отдают на поле. Адамов был лучшим в этом матче как и другие вратари против Спартака, ну а потом они в остальных матчах дырявые...
Вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0). По его мнению, москвичи не заслужили разгром.
«Сочи» заслужил победу? Ну, заслужили, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл. Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец», – сказал Адамов.
- «Сочи» поднялся на 3-е место, на котором проведет всю зимнюю паузу.
- «Спартак» идет 9-м.
- У 23-летнего Адамова 3 матча в сезоне РПЛ, 3 пропущенных гола.