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Адамов: «Спартак» точно не наиграл на 0:3 от «Сочи»

15 декабря 2021, 09:41
8

Вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0). По его мнению, москвичи не заслужили разгром.

«Сочи» заслужил победу? Ну, заслужили, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл. Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец», – сказал Адамов.

  • «Сочи» поднялся на 3-е место, на котором проведет всю зимнюю паузу.
  • «Спартак» идет 9-м.
  • У 23-летнего Адамова 3 матча в сезоне РПЛ, 3 пропущенных гола.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Адамов Денис
Комментарии (8)
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derrik2000
1639550401
"Должно было уже когда-то повезти наконец", – сказал Адамов." "Это футбол опять же, все бывает" Вот здесь соглашусь: в спорте всякое бывает. Кому-то должно было повезти. А, вот ЭТО " Сочи» заслужил победу? Ну, заслужили, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да." и ЭТО "Кто больше хотел, тот и выиграл", ну, ни в какие ворота... Для тех, кто матч смотрел, конечно. Те, кому интересен "счёт на табло" пусть думают, что угодно.
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Frankfurt Am Main
1639551843
Сочи может проиграть кому угодно, но против Спартака умирают,жизнь отдают на поле. Адамов был лучшим в этом матче как и другие вратари против Спартака, ну а потом они в остальных матчах дырявые...
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oyabun
1639552448
Единственный кто заслужил эту победу в Сочи, это вратарь Адамов. Отразил всё что летело.
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Atom2020
1639552969
Противоречивый ты наш ... то они победу заслужили ... то им повезло
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Derzkiy1
1639563015
Спартак хорошо играл, больше имел моментов, но это футбол …
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