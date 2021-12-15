Адамов: «Спартак» точно не наиграл на 0:3 от «Сочи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0). По его мнению, москвичи не заслужили разгром.

«Сочи» заслужил победу? Ну, заслужили, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл. Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец», – сказал Адамов.