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    Адамов: «Спартак» точно не наиграл на 0:3 от «Сочи»

    Вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0). По его мнению, москвичи не заслужили разгром.

    «Сочи» заслужил победу? Ну, заслужили, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл. Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец», – сказал Адамов.

    • «Сочи» поднялся на 3-е место, на котором проведет всю зимнюю паузу.
    • «Спартак» идет 9-м.
    • У 23-летнего Адамова 3 матча в сезоне РПЛ, 3 пропущенных гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1353

      Frankfurt Am Main 9 минут назад

      Сочи может проиграть кому угодно, но против Спартака умирают,жизнь отдают на поле. Адамов был лучшим в этом матче как и другие вратари против Спартака, ну а потом они в остальных матчах дырявые...

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      Рейтинг: +8824

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Как всегда выкладывая всякую ересь , Бомбардир жаждет срача.
      Играли 13-го , сегодня 15-ое , кто хотел уже всё высказал.
      " Созданные моменты " ? Бредит что ли ? Бог с ним...

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      Рейтинг: +354

      Я Памятник Себе 29 минут назад

      На классе. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18125

      derrik2000 33 минуты назад

      "Должно было уже когда-то повезти наконец", – сказал Адамов."
      "Это футбол опять же, все бывает"
      Вот здесь соглашусь: в спорте всякое бывает.
      Кому-то должно было повезти.

      А, вот ЭТО
      " Сочи» заслужил победу? Ну, заслужили, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да."
      и ЭТО
      "Кто больше хотел, тот и выиграл",
      ну, ни в какие ворота...
      Для тех, кто матч смотрел, конечно.
      Те, кому интересен "счёт на табло" пусть думают, что угодно.

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