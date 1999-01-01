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    Манчини: «Очень грустно, что Агуэро так рано уходит из футбола»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что форвард «Барселоны» Серхио Агуэро заканчивает карьеру. У аргентинца проблемы с сердцем.

    «Мне очень грустно за Серхио, правда. Я желаю ему всего наилучшего; жаль, что он вынужден уйти из футбола так рано.

    Я до сих пор помню, как сильно хотел подписать его в «Ман Сити», он был невероятен», – сказал Манчини.

    • В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Агуэро перешел в «Барсу» летом 2021 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.

    «Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро. Он должен объявить о завершении карьеры

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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