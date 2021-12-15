Манчини: «Очень грустно, что Агуэро так рано уходит из футбола»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что форвард «Барселоны» Серхио Агуэро заканчивает карьеру. У аргентинца проблемы с сердцем.

«Мне очень грустно за Серхио, правда. Я желаю ему всего наилучшего; жаль, что он вынужден уйти из футбола так рано.

Я до сих пор помню, как сильно хотел подписать его в «Ман Сити», он был невероятен», – сказал Манчини.

В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

Агуэро перешел в «Барсу» летом 2021 года.

В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.

«Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро. Он должен объявить о завершении карьеры