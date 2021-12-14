Ибрагимович подарил Папе Римскому свою автобиографию и футболку «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович побывал на личной аудиенции у Папы Римского Франциска.

40-летний швед подарил понтифику футболку «Милана» с 11-м номером и новую автобиографию под названием «Адреналин».

«Я с удовольствием прочитаю», – сказал Франциск, подарив Ибрагимовичу в ответ книгу-интервью «Спорт по словам папы Франциска».

Ибрагимович забил 7 голов за «Милан» в 13 матчах текущего сезона.

Он намерен продлить истекающий летом 2022 года контракт с клубом.