Ибрагимович подарил Папе Римскому свою автобиографию и футболку «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович побывал на личной аудиенции у Папы Римского Франциска.
40-летний швед подарил понтифику футболку «Милана» с 11-м номером и новую автобиографию под названием «Адреналин».
«Я с удовольствием прочитаю», – сказал Франциск, подарив Ибрагимовичу в ответ книгу-интервью «Спорт по словам папы Франциска».
- Ибрагимович забил 7 голов за «Милан» в 13 матчах текущего сезона.
- Он намерен продлить истекающий летом 2022 года контракт с клубом.
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Источник: La Gazzetta dello Sport