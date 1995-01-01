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    Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о связи клуба с «Зенитом».

    — Могли себе представить, что «Сочи» будет третьим по итогам первой части сезона?

    — Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матчи побеждать. Не загадываем.

    — После победы над «Зенитом», думаете, вас перестанут называть фарм-клубом питерцев?

    — Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не оговаривается.

    • «Сочи» обыграл «Зенит» (2:1) на выезде в 10-м туре РПЛ.
    • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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