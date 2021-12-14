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  • Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»

Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»

14 декабря 2021, 07:43
30

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о связи клуба с «Зенитом».

— Могли себе представить, что «Сочи» будет третьим по итогам первой части сезона?

— Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матчи побеждать. Не загадываем.

— После победы над «Зенитом», думаете, вас перестанут называть фарм-клубом питерцев?

— Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не оговаривается.

  • «Сочи» обыграл «Зенит» (2:1) на выезде в 10-м туре РПЛ.
  • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (30)
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Chehofff
1639458342
И Зенит, и Сочи постоянно дерут ж0*y Спартаку! Совпадение?! Не думаю! Это - сговор! =)))
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Жорик кекс обжорик
1639459179
Зенит и зенит-2 все и так всё знают)
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R_a_i_n
1639459859
Да хоть как ты отнекивайся, уже запятнал честь клуба. Не отмазаться.
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Каратель помойников
1639459913
не для кого не секрет что ссучи будут тянуть в еврокубки и зинка подарила 3 очка потому как знает что нтчего при этом не теряет,потому как и зинку вытянут.чемпионат миллера-ротенберга во всей своей красе
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Fusballer
1639461143
Показали, что умеют договариваться и в обратном порядке. А как играют Сочи в еврокубках - все видели.
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Skull_Boy
1639465380
Да да все тупые и слепые, а у нас только вы одни умные
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Hektor 84
1639466811
Та ладно Боря не пались!
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FanatSerj
1639468457
Сочи это не фарм-клуб Зенита, тут не подкопаешься, факты никуда не денешь. В фарм-клубы отдают игроков чтобы они получили практику или подросли/окрепли (для молодежи) и забирают обратно. Тут же совсем другие отношения, Зенит просто сливает весь купленный, но не пригодившийся шлак в Сочи и никого не возвращает. Даже не знаю есть ли этому название в футболе, а в жизни без всяких обид это называется - помойка.
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Chehofff
1639470463
Да, нормально всё для Спартака. 4 очка от зоны вылета - это безопасно. Живём, пацаны.
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Ивантеевец
1639498417
Смешно слушать. Ротенберг акула бизнеса, а ведет себя как абитуриент экономического факультета. Ему просто в свое время Зенит дал стартовый капитал в виде уже существовавшего убыточного бизнес-проекта в виде Динамо (Ленинград), дал стартовый капитал на безвозмездной основе в виде практически готовой обоймы игроков основного состава. Такого стартапа хватило бы даже менее искушенному комерсу нежели Рутенберг. Так что кто-то откровенно лукавит.
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