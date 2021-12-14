Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о связи клуба с «Зенитом».

— Могли себе представить, что «Сочи» будет третьим по итогам первой части сезона?

— Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матчи побеждать. Не загадываем.

— После победы над «Зенитом», думаете, вас перестанут называть фарм-клубом питерцев?

— Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не оговаривается.