Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о связи клуба с «Зенитом».
— Могли себе представить, что «Сочи» будет третьим по итогам первой части сезона?
— Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матчи побеждать. Не загадываем.
— После победы над «Зенитом», думаете, вас перестанут называть фарм-клубом питерцев?
— Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не оговаривается.
- «Сочи» обыграл «Зенит» (2:1) на выезде в 10-м туре РПЛ.
- «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
Источник: «Спорт-Экспресс»