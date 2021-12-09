«Сегодня в чeрном». «Спартак» сыграет с «Легией» в третьем комплекте формы – впервые в сезоне

«Спартак» показал форму, в которой выйдет на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».
Московский клуб впервые в сезоне выйдет на поле в третьем комплекте формы. Он выполнен в красно-черном цвете.
«Сегодня сыграем в черном!» – сообщила пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- Матча начнется в 20:45 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
- Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.
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Источник: твиттер «Спартака»