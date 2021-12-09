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    «Сегодня в чeрном». «Спартак» сыграет с «Легией» в третьем комплекте формы – впервые в сезоне

    «Спартак» показал форму, в которой выйдет на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

    Московский клуб впервые в сезоне выйдет на поле в третьем комплекте формы. Он выполнен в красно-черном цвете.

    «Сегодня сыграем в черном!» – сообщила пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    • Матча начнется в 20:45 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
    • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12977

      житель СПб 1 минуту назад

      Я верю в то, что Спартак может выиграть! Желаю ему удачи!

      0
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      Рейтинг: +12117

      Cleaner 32 минуты назад

      Не к добру это...

      0
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      Рейтинг: +1056

      fhnv 1 час назад

      Надеюсь Российский Спартак нагнет этот польский клуб ,народ который не навидит Россию много веков

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      Рейтинг: +1056

      fhnv 1 час назад

      Удачи СПАРТАК

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      Рейтинг: +3779

      ySS 1 час назад

      Посмотрим, про кого эта траурная форма

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      Рейтинг: +55006

      portero 1 час назад

      Ну тут навеяло... к трауры готовы.
      Прощание с Руем..

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