Винисиус и Йович – в старте «Реала» на матч с «Интером». Мартинес и Чалханоглу выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Йович.
«Интер»: Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Д’Амбросио, Дюмфрис, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.
- Матч в Мадриде начнется в 23:00 мск.
- Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ.
- «Реал» займет 1-е место в группе, если не проиграет.
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Источник: Бомбардир.ру