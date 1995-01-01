Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Винисиус и Йович – в старте «Реала» на матч с «Интером». Мартинес и Чалханоглу выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Йович.

    «Интер»: Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Д’Амбросио, Дюмфрис, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

    • Матч в Мадриде начнется в 23:00 мск.
    • Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ.
    • «Реал» займет 1-е место в группе, если не проиграет.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91892
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru