Орлов: «У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась»

Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что у «Зенита» не было задачи пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команде было достаточно плей-офф Лиги Европы.

«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась. А до этих как дотянуться… Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», – сказал Орлов.