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    Орлов: «У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что у «Зенита» не было задачи пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команде было достаточно плей-офф Лиги Европы.

    «Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась. А до этих как дотянуться… Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», – сказал Орлов.

    • «Зенит» финиширует в группе Лиги чемпионов 3-м.
    • «Зенит» последний раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.
    • Команда сейчас лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +54919

      portero 15 минут назад

      ЛЕ главное не обосраться, а с Семаком шанец сделать это сразу...

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      Рейтинг: +23235

      vladimir-7 51 минуту назад

      Гена, ты не подгоняй задачи, поставленные Зенитом в начале сезона, под настоящее расположение команды в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +10553

      Fusballer 52 минуты назад

      Добавить надо Семаку в контракт задачу выхода в плей-офф ЛЧ. Тогда он и выведет команду туда. А пока нет задачи такой - нет выхода. Всем уже давно известно, что Семак чётко по контракту работает. В этом сезоне добавили выход в ЛЕ - вот и вышли.

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      Рейтинг: +30186

      VVM1964 55 минут назад

      Выше головы не прыгнули - сыграли на своем уровне .

      0
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      Рейтинг: +565

      jek718875 1 час назад

      В таком раскладе и ТЕКСТИЛЬЩИК(ИВАНОВО) бы вышел

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