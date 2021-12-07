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  • Орлов: «У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась»

Орлов: «У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась»

7 декабря 2021, 15:32
10

Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что у «Зенита» не было задачи пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команде было достаточно плей-офф Лиги Европы.

«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась. А до этих как дотянуться… Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», – сказал Орлов.

  • «Зенит» финиширует в группе Лиги чемпионов 3-м.
  • «Зенит» последний раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.
  • Команда сейчас лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Челси Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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jek718875
1638881745
В таком раскладе и ТЕКСТИЛЬЩИК(ИВАНОВО) бы вышел
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VVM1964
1638882451
Выше головы не прыгнули - сыграли на своем уровне .
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Fusballer
1638882644
Добавить надо Семаку в контракт задачу выхода в плей-офф ЛЧ. Тогда он и выведет команду туда. А пока нет задачи такой - нет выхода. Всем уже давно известно, что Семак чётко по контракту работает. В этом сезоне добавили выход в ЛЕ - вот и вышли.
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vladimir-7
1638882705
Гена, ты не подгоняй задачи, поставленные Зенитом в начале сезона, под настоящее расположение команды в ЛЧ.
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portero
1638884893
ЛЕ главное не обосраться, а с Семаком шанец сделать это сразу...
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jek718875
1638886245
У спортивного комментатора ГЕННАДИЯ ОРЛОВА не было задачи выходить на пенсию,поэтому он до сих пор в строю
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ААМ
1638887643
Это программа минимум, выполненная с трудом, а ЛЧпока недосягаема.
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Hektor 84
1638897371
Как так Орлуша? Не надо покрывать семачиху! Все игрочишки зенита и Семак после жеребьевки ЛЧ кричали что выход из группы им по силам. И даже после 0:1 от Челси твердили о выходе. Но как только обсер продолжился сразу Семак начал скулить что в его контракте выход из группы не прописан. Позор семачихе и его покрывателю орлуше!
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ySS
1638981886
Стелет соломку дряхлый
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