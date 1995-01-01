Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Серия А. «Интер» впервые за 13 лет разгромил «Рому» на выезде

    «Интер» в гостях разгромил «Рому» своего бывшего главного тренера Жозе Моуринью. Римляне не проигрывали миланцам крупно дома с 2008 года.

    «Интер» поднялся на второе место. «Рома» занимает пятую строчку. У миланцев 11 матчей без поражений.

    «Рома» пропустила три мяча в первом тайме матча Серии А впервые с 2018 года.

    Италия. Серия А. 16-й тур

    Рома – Интер – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Чалханоглу, 15; 0:2 – Джеко, 24; 0:3 – Дюмфрис, 39.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13092

      Hektor 84 15 минут назад

      Интер машина!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru