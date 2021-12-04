Серия А. «Интер» впервые за 13 лет разгромил «Рому» на выезде

«Интер» в гостях разгромил «Рому» своего бывшего главного тренера Жозе Моуринью. Римляне не проигрывали миланцам крупно дома с 2008 года. Тогда, 13 лет назад, «Интер» тренировал как раз Моуринью.

«Интер» поднялся на второе место. «Рома» занимает пятую строчку. У миланцев 11 матчей без поражений.

«Рома» пропустила три мяча в первом тайме матча Серии А впервые с 2018 года.

Италия. Серия А. 16-й тур

Рома – Интер – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 15; 0:2 – Джеко, 24; 0:3 – Дюмфрис, 39.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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