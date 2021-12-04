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Материалы

Рома - Интер

04.12.2021, Суббота, 20:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 16 тур Рома - Интер
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Интер 3:1 Рома
17 тур
10 января, воскресенье 14:30 Рома 2:2 Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
19 июля, воскресенье 22:45 Рома 2:2 Интер
15 тур
6 декабря, пятница 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 21:30 Интер 1:1 Рома
14 тур
2 декабря, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
21 января, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
2 тур
26 августа, суббота 21:45 Рома 1:3 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
7 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
19 марта, суббота 22:45 Рома 1:1 Интер
11 тур
31 октября, суббота 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 21:45 Интер 2:1 Рома
13 тур
30 ноября, воскресенье 22:45 Рома 4:2 Интер
Товарищеские матчи 2014

2 августа, суббота 21:00 Интер 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 23:45 Рома 0:0 Интер
7 тур
5 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 17 апреля, среда 22:45 Интер 2:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 января, среда 23:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:45 Рома 1:1 Интер
2 тур
2 сентября, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Интер
3 тур
17 сентября, суббота 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Интер 5:3 Рома
5 тур
25 сентября, суббота 22:45 Рома 1:0 Интер
Суперкубок Италии 2010
Финал
21 августа, суббота 22:45 Интер 3:1 Рома
Италия. Кубок (2009/2010)
Финал
5 мая, среда 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 20:00 Рома 2:1 Интер
12 тур
8 ноября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 22:30 Интер 3:3 Рома
7 тур
19 октября, воскресенье 22:30 Рома 0:4 Интер
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 22:45 Интер 2:1 Рома
Суперкубок Италии 2008
Финал
24 августа, воскресенье 22:45 Интер 2:2
(6:5)п		 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Интер 1:1 Рома
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Рома 1:4 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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