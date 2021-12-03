Агент Кокорина: «Пока нет причин для разговора об уходе из «Фиорентины»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о зимнем уходе своего клиента из итальянского клуба.
– Пока Александр игрок «Фиорентины». Зима наступит, будем смотреть.
– Есть ли к Кокорину интерес из России?
– Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды.
Кокорин – игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.
– Рассматривается ли вариант с ОАЭ?
– Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине». Когда клуб что-то скажет – устраиваем, не устраиваем, – или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора.
- В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
Источник: Sport24