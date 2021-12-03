Агент Кокорина: «Пока нет причин для разговора об уходе из «Фиорентины»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о зимнем уходе своего клиента из итальянского клуба.

– Пока Александр игрок «Фиорентины». Зима наступит, будем смотреть.

– Есть ли к Кокорину интерес из России?

– Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды.

Кокорин – игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.

– Рассматривается ли вариант с ОАЭ?

– Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине». Когда клуб что-то скажет – устраиваем, не устраиваем, – или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора.