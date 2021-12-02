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  • Ибрагимович: «Летом предлагал «ПСЖ» сделать меня спортивным директором, чтобы я навел порядок в команде»

Ибрагимович: «Летом предлагал «ПСЖ» сделать меня спортивным директором, чтобы я навел порядок в команде»

2 декабря 2021, 21:36
5

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем диалоге с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Лето 2021-го. Я предложил «ПСЖ» сделать меня спортивным директором. Я позвонил Нассеру и сказал: «Если я не продлю контракт с «Миланом», то приду в «ПСЖ» и наведу порядок в вашей команде». Он засмеялся, но не сказал «нет», – написал 40-летний швед в новой автобиографии «Адреналин».

  • Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год.
  • «Милан» прошлым летом продлил с ним контракт еще на один сезон.

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Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Милан ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1638471405
Ибра, давай к нам в Спартак, очень надо, Федун зассыт тебя увольнять, если что.)
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MaxRnD
1638472417
МощА и харизма. Топ
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Benifacto
1638481275
Это типо тролинг Ювы)
Ответить
Bozigit
1638787034
Хороший был вариант.
Ответить
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