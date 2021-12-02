Ибрагимович: «Летом предлагал «ПСЖ» сделать меня спортивным директором, чтобы я навел порядок в команде»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем диалоге с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Лето 2021-го. Я предложил «ПСЖ» сделать меня спортивным директором. Я позвонил Нассеру и сказал: «Если я не продлю контракт с «Миланом», то приду в «ПСЖ» и наведу порядок в вашей команде». Он засмеялся, но не сказал «нет», – написал 40-летний швед в новой автобиографии «Адреналин».

Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год.

«Милан» прошлым летом продлил с ним контракт еще на один сезон.

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