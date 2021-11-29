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Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS

29 ноября 2021, 08:36
3

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста мира в 2021 году по собственной версии.

Это нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Он получил данную награду второй раз подряд.

Поляк набрал в голосовании 150 очков, опередив форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (105). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Челси» Жоржиньо (40).

В топ-10 также вошли Кевин Де Брюйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Н'Голо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.

Источник: IFFHS
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (3)
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Fusballer
1638165049
Вот этим и довольствуется. А ЗМ уйдёт Месси.
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jek718875
1638183835
Малыш МЕССИ в этом году не достоин ЗМ, он достоин звания разочарование года
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Sergey9999
1638189821
Левандовский заслуживает выиграть Золотой мяч
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