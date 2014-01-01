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    Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста мира в 2021 году по собственной версии.

    Это нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Он получил данную награду второй раз подряд.

    Поляк набрал в голосовании 150 очков, опередив форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (105). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Челси» Жоржиньо (40).

    В топ-10 также вошли Кевин Де Брюйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Н'Голо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10358

      Fusballer 2 часа назад

      Вот этим и довольствуется. А ЗМ уйдёт Месси.

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