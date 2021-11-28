Слуцкий – о поражении от «Динамо»: «Сделали достаточно грубые индивидуальные ошибки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

«К сожалению, не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха. Не справились прежде всего со стандартами «Динамо».

Плюс индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня не было вопросов к игрокам стартового состава», – сказал Слуцкий.