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    Слуцкий – о поражении от «Динамо»: «Сделали достаточно грубые индивидуальные ошибки»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

    «К сожалению, не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха. Не справились прежде всего со стандартами «Динамо».

    Плюс индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня не было вопросов к игрокам стартового состава», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице.
    • У казанцев 20 очков после 16-ти матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +360

      haxxproxx 55 минут назад

      Не справились не только на стандартах, а вообще не справились. Могли и больше закатить Рубину, но Левников молодец... В каких-то моментах Динамо подраслабилось, и индивидуальные ошибки привели к ненужным голам.

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