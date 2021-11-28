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  • Слуцкий – о поражении от «Динамо»: «Сделали достаточно грубые индивидуальные ошибки»

Слуцкий – о поражении от «Динамо»: «Сделали достаточно грубые индивидуальные ошибки»

28 ноября 2021, 19:33
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

«К сожалению, не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха. Не справились прежде всего со стандартами «Динамо».

Плюс индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня не было вопросов к игрокам стартового состава», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице.
  • У казанцев 20 очков после 16-ти матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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haxxproxx
1638117947
Не справились не только на стандартах, а вообще не справились. Могли и больше закатить Рубину, но Левников молодец... В каких-то моментах Динамо подраслабилось, и индивидуальные ошибки привели к ненужным голам.
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Борисыч1
1638123869
Понятно. Мало каши ели, росли плохо...Рыбий жир надо было пить! Или скажите тренеру по физухе, чтобы на перекладине висели подольше, авось вытянутся - и Динамо отомстят ))
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Garrincha58
1638127401
Рубин традиционный поставщик очков для московских команд
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zigbert
1638187925
Без ошибок в футболе не бывает но тут еще и Динамо проявило волю к победе.
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