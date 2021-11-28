Клопп: «Жота – выдающийся игрок и прекрасный парень»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о фигуре своего форварда Диогу Жоты. Он куплен в прошлом году у «Вулверхэмптона».
«Он выдающийся игрок и прекрасный парень. Это был идеальный трансфер. У него есть все нужные «Ливерпулю» качества. Он умен, быстро схватывает тактический материал.
Он универсален и у него хорошая статистика», – считает Клопп.
- Португалец накануне оформил дубль в ворота «Саутгемптона» (4:0).
- В этом сезоне Жота провел 16 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативных паса.
- «Ливерпуль» идет в АПЛ 2-м.
Источник: The Guardian