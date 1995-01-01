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    Клопп: «Жота – выдающийся игрок и прекрасный парень»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о фигуре своего форварда Диогу Жоты. Он куплен в прошлом году у «Вулверхэмптона».

    «Он выдающийся игрок и прекрасный парень. Это был идеальный трансфер. У него есть все нужные «Ливерпулю» качества. Он умен, быстро схватывает тактический материал.

    Он универсален и у него хорошая статистика», – считает Клопп.

    • Португалец накануне оформил дубль в ворота «Саутгемптона» (4:0).
    • В этом сезоне Жота провел 16 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативных паса.
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ 2-м.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2620

      Блямба 1 час назад

      Бурный заголовок ,выделенный шрифт..
      не купились с буквой "Ж"))
      бесталанный дрифт...

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