Клопп: «Жота – выдающийся игрок и прекрасный парень»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о фигуре своего форварда Диогу Жоты. Он куплен в прошлом году у «Вулверхэмптона».

«Он выдающийся игрок и прекрасный парень. Это был идеальный трансфер. У него есть все нужные «Ливерпулю» качества. Он умен, быстро схватывает тактический материал.

Он универсален и у него хорошая статистика», – считает Клопп.