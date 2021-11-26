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  • Аленичев: «Наверное, в ближайшее время вернуться в «Спартак» невозможно»

Аленичев: «Наверное, в ближайшее время вернуться в «Спартак» невозможно»

26 ноября 2021, 16:47
5

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил, что в будущем снова возглавит московскую команду.

«Пошeл бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Семин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.

Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем – всe возможно.

Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать – и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак».

Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба», – сказал 49-летний специалист.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Тренер остается без работы с мая 2019 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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Бухбух
1637938848
Аленичев уже 2,5 года без работы сидит. Какой нах Спартак?
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NewLife
1637945140
На кошечках поучиться не получилось, попробуй еще разок в фнл, а потом рассуждай о Спартаке.
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rash1959
1637947815
Хватит, натренировался уже, побаловался и будет.
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general.lizyukov
1637956899
Дима, не лезь. Сперва с менеджментом клуба надо разобраться. Пока Вагит не озаботится вопросом, куда бабки уходят - ничего не изменится.
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Hektor 84
1638210877
Дима лучше не надо! Судя по тому что ни где не работаешь, то особо ни кому и не нужен. Та и видели мы при тебе мучения Спартака.
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