Аленичев: «Наверное, в ближайшее время вернуться в «Спартак» невозможно»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил, что в будущем снова возглавит московскую команду.

«Пошeл бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Семин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.

Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем – всe возможно.

Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать – и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак».

Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба», – сказал 49-летний специалист.