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    Аленичев: «Наверное, в ближайшее время вернуться в «Спартак» невозможно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил, что в будущем снова возглавит московскую команду.

    «Пошeл бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Семин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.

    Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем – всe возможно.

    Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать – и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак».

    Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба», – сказал 49-летний специалист.

    • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Тренер остается без работы с мая 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2819

      Бухбух 1 час назад

      Аленичев уже 2,5 года без работы сидит. Какой нах Спартак?

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