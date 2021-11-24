Романцев: «Удивлен отношением футболистов «Спартака» к игре. К Соболеву чуть прикоснeшься – он падает»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о нападающем Александре Соболеве.

«Очень удивлeн отношением футболистов «Спартака» к игре. Не знаю, как к тренировкам относятся. Посмотрите, сколько игроков у нас сбавили. В начале сезона насколько перспективно выглядели наши футболисты.

Если чуть-чуть прибавила бы эта группа игроков, было бы здорово. А они не только на своeм уровне не остались, они сбавили. И это меня беспокоит.

Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснeшься — он падает. Ну нельзя так делать! Надо биться до конца, стоять.

У нас впереди были такие футболисты, как Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной — его не сбить.

Не знаю, в чeм дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть», – сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».