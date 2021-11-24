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  • Романцев: «Удивлен отношением футболистов «Спартака» к игре. К Соболеву чуть прикоснeшься – он падает»

Романцев: «Удивлен отношением футболистов «Спартака» к игре. К Соболеву чуть прикоснeшься – он падает»

24 ноября 2021, 18:59
19

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о нападающем Александре Соболеве.

«Очень удивлeн отношением футболистов «Спартака» к игре. Не знаю, как к тренировкам относятся. Посмотрите, сколько игроков у нас сбавили. В начале сезона насколько перспективно выглядели наши футболисты.

Если чуть-чуть прибавила бы эта группа игроков, было бы здорово. А они не только на своeм уровне не остались, они сбавили. И это меня беспокоит.

Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснeшься — он падает. Ну нельзя так делать! Надо биться до конца, стоять.

У нас впереди были такие футболисты, как Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной — его не сбить.

Не знаю, в чeм дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть», – сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Под руководством Романцева команда 8 раз выиграла чемпионат России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Романцев Олег
Комментарии (19)
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Hektor 84
1637770025
Расскажи эту байку шлюбе
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Бухбух
1637770046
Соболев умеет не только падать, но и орать при падении так, что по телеку слышно.
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jek718875
1637774377
А чем лучше А.ЗЮБА? падает как после очереди из автомата
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Sanloko
1637775504
Это правда, как девочка валится от прикосновения, хотя такой амбал, нежный очень
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Loko_Roma
1637775527
Романцев ментально качнул соболя, олега надо почаще звать
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MDAR
1637775857
Золотые слова. Твои слова да Спартачам в уши.
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paracetamol
1637777274
Симулянт, а что еще ждать от поросенка?
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казанский лис
1637782117
Олег Иванович разнес симулянтов и лентяев!
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моэм
1637843152
Из за таких воров разрушены и Тамбов и Кубань и Амкар и Алания ...ну проворовавшееся руководство Алании судить нельзя - они депутаты ГД ( неприкосновенные ) ...а остальные тоже депутаты??
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Из Твери Леха
1637857467
последние минут 10 свиньи позорно валялись. видать у Севильи переняли опыт, когда с ними играли.
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