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    Романцев: «Удивлен отношением футболистов «Спартака» к игре. К Соболеву чуть прикоснeшься – он падает»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о нападающем Александре Соболеве.

    «Очень удивлeн отношением футболистов «Спартака» к игре. Не знаю, как к тренировкам относятся. Посмотрите, сколько игроков у нас сбавили. В начале сезона насколько перспективно выглядели наши футболисты.

    Если чуть-чуть прибавила бы эта группа игроков, было бы здорово. А они не только на своeм уровне не остались, они сбавили. И это меня беспокоит.

    Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснeшься — он падает. Ну нельзя так делать! Надо биться до конца, стоять.

    У нас впереди были такие футболисты, как Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной — его не сбить.

    Не знаю, в чeм дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть», – сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».

    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • Под руководством Романцева команда 8 раз выиграла чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2814

      Бухбух 12 минут назад

      Соболев умеет не только падать, но и орать при падении так, что по телеку слышно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 12 минут назад

      Расскажи эту байку шлюбе

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