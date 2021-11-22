На протяжении последних пяти сезонов в команде Роналду случается тренерская отставка

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» покинул главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Нападающий Криштиану Роналду пятый сезон подряд переживает отставку менеджера в своих командах.
Предыдущими четырьмя случаями были Андреа Пирло, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри (все – «Ювентус») и Зинедин Зидан («Реал»).
- «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Исполняющим обязанности главного тренера стал Майкл Кэррик.
In each of the past five seasons, Cristiano Ronaldo's manager has left his position. pic.twitter.com/FISRo79Vx9— ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021
Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»