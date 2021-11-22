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    На протяжении последних пяти сезонов в команде Роналду случается тренерская отставка

    На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» покинул главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Нападающий Криштиану Роналду пятый сезон подряд переживает отставку менеджера в своих командах.

    Предыдущими четырьмя случаями были Андреа Пирло, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри (все – «Ювентус») и Зинедин Зидан («Реал»).

    • «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Исполняющим обязанности главного тренера стал Майкл Кэррик.

    Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»

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    Источник: Бомбардир.ру

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