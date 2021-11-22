На протяжении последних пяти сезонов в команде Роналду случается тренерская отставка

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» покинул главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Нападающий Криштиану Роналду пятый сезон подряд переживает отставку менеджера в своих командах.

Предыдущими четырьмя случаями были Андреа Пирло, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри (все – «Ювентус») и Зинедин Зидан («Реал»).

«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Майкл Кэррик.

In each of the past five seasons, Cristiano Ronaldo's manager has left his position. pic.twitter.com/FISRo79Vx9 — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021

Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»