На протяжении последних пяти сезонов в команде Роналду случается тренерская отставка

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» покинул главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Нападающий Криштиану Роналду пятый сезон подряд переживает отставку менеджера в своих командах.
Предыдущими четырьмя случаями были Андреа Пирло, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри (все – «Ювентус») и Зинедин Зидан («Реал»).
- «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Исполняющим обязанности главного тренера стал Майкл Кэррик.
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Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»
Источник: Бомбардир.ру