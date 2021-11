На протяжении последних пяти сезонов в команде Роналду случается тренерская отставка

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» покинул главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Нападающий Криштиану Роналду пятый сезон подряд переживает отставку менеджера в своих командах.

Предыдущими четырьмя случаями были Андреа Пирло, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри (все – «Ювентус») и Зинедин Зидан («Реал»).

In each of the past five seasons, Cristiano Ronaldo's manager has left his position. pic.twitter.com/FISRo79Vx9