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    «Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме»

    Полузащитник «Зенита» Вендел выложил фото после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Бразилец во время встречи столкнулся с вратарем шведов Йоханом Далином.

    «Сегодня была война», – подписал фото окровавленной ноги Вендел.

    • За фол Далина был назначен пенальти, но Артем Дзюба его не реализовал.
    • Зато следующий пенальти – на 90+2 минуте – «Зенит» реализовал и сравнял счет.
    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Вендела

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9850

      Fusballer 21 секунду назад

      Ого! Страшно представить раны Дзюбиньо!

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