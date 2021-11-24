«Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме»

Полузащитник «Зенита» Вендел выложил фото после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Бразилец во время встречи столкнулся с вратарем шведов Йоханом Далином.

«Сегодня была война», – подписал фото окровавленной ноги Вендел.

За фол Далина был назначен пенальти, но Артем Дзюба его не реализовал.

его не реализовал. Зато следующий пенальти – на 90+2 минуте – «Зенит» реализовал и сравнял счет.

«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»