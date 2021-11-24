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  • «Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме»

«Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме»

24 ноября 2021, 09:23
16

Полузащитник «Зенита» Вендел выложил фото после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Бразилец во время встречи столкнулся с вратарем шведов Йоханом Далином.

«Сегодня была война», – подписал фото окровавленной ноги Вендел.

  • За фол Далина был назначен пенальти, но Артем Дзюба его не реализовал.
  • Зато следующий пенальти – на 90+2 минуте – «Зенит» реализовал и сравнял счет.
  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

Источник: инстаграм Вендела
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Мальме Зенит Вендел
Комментарии (16)
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Fusballer
1637735487
Ого! Страшно представить раны Дзюбиньо!
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Ziklop
1637737030
почему щиток не спас? пробило так через него? сильно однако.
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serglider
1637737156
Ага, у меня когда на анализ кровь, в поликлинике, из пальца берут, еще больше крови вытекает, надо, при случае, то же фотку сделать, с подписью "Был сегодня на войне! Славная была битва!"
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ySS
1637740773
Был бы в щитках, этих царапин не было бы.
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saf05
1637740977
Расплакалась девочка.
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diadushka
1637745047
была война судьи с Мальме
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111Hunter111
1637745275
Когда татуху набивал, наверное крови больше было.
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DOCTOR PENALTY
1637746243
Бразильцы в битве под Полтавой на нашей стороне не участвовали, вот поэтому и не хватает боевого опыта, и льётся кровь...)
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AtticusFinch1
1637755543
Нытики и симулянты!Посмотрите как играют хоккеисты,когда матчи через день и по 50 в год,какие там столкновения, плюс соотношение зп... Играйте в гольф, хотя вы и там что-нибудь свернёте себе
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mutabor0992
1637778283
Баклажан совсем ИоПнулся!!!
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