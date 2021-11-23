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  • Ибрагимович: «В «МЮ» слишком много говорят о прошлом. Нужно идти лечиться»

Ибрагимович: «В «МЮ» слишком много говорят о прошлом. Нужно идти лечиться»

23 ноября 2021, 12:27
5

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» с психологией.

«Они слишком много говорят о прошлом. Когда я пришел в «МЮ», я сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и создать собственную историю».

Когда у вас слишком много мыслей о прошлом, это становится похожим на петлю. Ты должен думать о настоящем, либо тебе нужно отправиться в больницу и прочистить голову», – сказал Ибрагимович.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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серега кашин
1637661947
правильно в мю уж больно много вспоминают былое не думая о настоящем и будующем, живут в своем мире который далек от реальности
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Frankfurt Am Main
1637662079
Думают как в Спартаке
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fdg76
1637662947
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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DOCTOR PENALTY
1637669167
Потому что достойную замену сэру Алексу так и не нашли, непростое это дело. *""
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Красногорск_Фан
1637669957
В апл сейчас сумасшедшая конкуренция. Что то выиграть и тем более выигрывать регулярно - над этим работают лучшие тренеры мира. Не считая Карпина разве что. В общем не помню блин честно . где себя Ибрагимович проявил в апл. Ни одного матча в памяти
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