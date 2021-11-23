Ибрагимович: «В «МЮ» слишком много говорят о прошлом. Нужно идти лечиться»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» с психологией.

«Они слишком много говорят о прошлом. Когда я пришел в «МЮ», я сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и создать собственную историю».

Когда у вас слишком много мыслей о прошлом, это становится похожим на петлю. Ты должен думать о настоящем, либо тебе нужно отправиться в больницу и прочистить голову», – сказал Ибрагимович.