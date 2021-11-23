Ибрагимович: «В «МЮ» слишком много говорят о прошлом. Нужно идти лечиться»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» с психологией.
«Они слишком много говорят о прошлом. Когда я пришел в «МЮ», я сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и создать собственную историю».
Когда у вас слишком много мыслей о прошлом, это становится похожим на петлю. Ты должен думать о настоящем, либо тебе нужно отправиться в больницу и прочистить голову», – сказал Ибрагимович.
- «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.
- На прошлой неделе клуб уволил Уле-Гуннара Сульшера.
Источник: The Guardian