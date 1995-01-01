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    Ибрагимович: «В «МЮ» слишком много говорят о прошлом. Нужно идти лечиться»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» с психологией.

    «Они слишком много говорят о прошлом. Когда я пришел в «МЮ», я сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и создать собственную историю».

    Когда у вас слишком много мыслей о прошлом, это становится похожим на петлю. Ты должен думать о настоящем, либо тебе нужно отправиться в больницу и прочистить голову», – сказал Ибрагимович.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2173

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Абраша, МЮ - клуб с историей, ты в нем даже какие-то кубки завоевал.
      А чё там щас с Миланом? Фиалкам опять залетели??? бггг

      0
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      Рейтинг: +10

      fdg76 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +11595

      Cleaner 1 час назад

      Прям про Спартак сказал!!!...)))

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      Рейтинг: +1183

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Думают как в Спартаке

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      Рейтинг: +6666

      серега кашин 1 час назад

      правильно в мю уж больно много вспоминают былое не думая о настоящем и будующем, живут в своем мире который далек от реальности

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