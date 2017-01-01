«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Усмане Дембеле

это игрок уровня условной Валенсии или нынешнего Милана
но никак не МЮ
«Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность подписания форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo. Трансфер может состояться в одно из ближайших окон.
В «Манчестер Юнайтед» вскоре должен прийти новый главный тренер – сменщик Уле-Гуннара Сульшера.
- В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.
- Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
- В сезоне Примеры Дембеле ни разу не выходил на поле.