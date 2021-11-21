«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Усмане Дембеле

«Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность подписания форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo. Трансфер может состояться в одно из ближайших окон.
В «Манчестер Юнайтед» вскоре должен прийти новый главный тренер – сменщик Уле-Гуннара Сульшера.
- В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.
- Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
- В сезоне Примеры Дембеле ни разу не выходил на поле.
Источник: твиттер Transfer News Central