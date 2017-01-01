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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в Усмане Дембеле

    «Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность подписания форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo. Трансфер может состояться в одно из ближайших окон.

    В «Манчестер Юнайтед» вскоре должен прийти новый главный тренер – сменщик Уле-Гуннара Сульшера.

    • В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.
    • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
    • В сезоне Примеры Дембеле ни разу не выходил на поле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Central

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3963

      FENIX-SL 38 минут назад

      это игрок уровня условной Валенсии или нынешнего Милана
      но никак не МЮ

      0
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      Рейтинг: -65

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 20 минут назад

      Милан не чем не слабее мю Иброгимович гораздо сильнее рональды

      0
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    • ...
      Рейтинг: -65

      СуперПАВ9 54 минуты назад

      Чтоб еще ниже упасть давайте зделайте хорошо барселоне

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