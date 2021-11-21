«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Усмане Дембеле

«Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность подписания форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo. Трансфер может состояться в одно из ближайших окон.

В «Манчестер Юнайтед» вскоре должен прийти новый главный тренер – сменщик Уле-Гуннара Сульшера.