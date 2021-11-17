Кокорин не вернулся в общую группу «Фиорентины». Он может не сыграть с «Миланом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить матч 13-го тура Серии А с «Миланом».
30-летний россиянин продолжает восстанавливаться после травмы и тренируется по индивидуальной программе. Об этом сообщил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.
Точные сроки возвращения Кокорина в общую группу неизвестны.
- «Фиорентина» примет «Милан» в субботу, 20 ноября.
- Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 5 миллионов евро.
- В этом сезоне у него три матча и ни одного результативного действия.
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Источник: «РБ-Спорт»