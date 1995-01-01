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    Кокорин не вернулся в общую группу «Фиорентины». Он может не сыграть с «Миланом»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить матч 13-го тура Серии А с «Миланом».

    30-летний россиянин продолжает восстанавливаться после травмы и тренируется по индивидуальной программе. Об этом сообщил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.

    Точные сроки возвращения Кокорина в общую группу неизвестны.

    • «Фиорентина» примет «Милан» в субботу, 20 ноября.
    • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне у него три матча и ни одного результативного действия.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1589

      Dr.Metal 32 минуты назад

      Да будем честны, он уже ни с кем не сыграет, бревно

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