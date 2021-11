Бывший главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит возглавил «Норвич».

Клуб объявил о заключении контракта с 50-летним специалистом до 2024 года.

Он сменил Даниэля Фарке, уволенного 6 ноября.

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC