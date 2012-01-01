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    TodoFichajes: «ПСЖ» следит за ситуацией с будущим Роналду

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может следующим летом оказаться в «ПСЖ».

    Как сообщалось ранее, 36-летний футболист не исключает смену команды, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    По информации TodoFichajes, за ситуацией с будущим португальца следит «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе.

    Парижане контактируют с агентом форварда Жорже Мендешем, чтобы быть в курсе планов пятикратного обладателя «Золотого мяча».

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • Он забил 9 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах после возвращения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TodoFichajes

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ 13 минут назад

      Если Рон придет в ПСЖ, то Месю сразу погонят ссаными тряпками. Он игрок одной команды. в отличии от Рона. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1329

      Parham 40 минут назад

      Боже мой!!!!

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      Рейтинг: +6590

      серега кашин 1 час назад

      ну мю в лч точно не попадут конкуренты у них сильнее

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