TodoFichajes: «ПСЖ» следит за ситуацией с будущим Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может следующим летом оказаться в «ПСЖ».

Как сообщалось ранее, 36-летний футболист не исключает смену команды, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

По информации TodoFichajes, за ситуацией с будущим португальца следит «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе.

Парижане контактируют с агентом форварда Жорже Мендешем, чтобы быть в курсе планов пятикратного обладателя «Золотого мяча».