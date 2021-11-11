TodoFichajes: «ПСЖ» следит за ситуацией с будущим Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может следующим летом оказаться в «ПСЖ».
Как сообщалось ранее, 36-летний футболист не исключает смену команды, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.
По информации TodoFichajes, за ситуацией с будущим португальца следит «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе.
Парижане контактируют с агентом форварда Жорже Мендешем, чтобы быть в курсе планов пятикратного обладателя «Золотого мяча».
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
- Он забил 9 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах после возвращения.
Источник: TodoFichajes
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