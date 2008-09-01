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    Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в ЛЧ

    Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» зависит от результатов сезона-2021/22.

    По информации Express, если команда не получит путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, то 36-летний футболист может рассмотреть вариант с уходом в другой клуб.

    • Португалец вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • Роналду забил 9 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах после возвращения.
    • «Юнайтед» набрал 17 очков в 11 турах АПЛ и идет на 6-м месте в таблице.
    • Они отстают на 5 баллов от «Ливерпуля», который сейчас замыкает топ-4 Премьер-лиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Express

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3551

      Oldtrafford83 21 минуту назад

      Очередной тупой высер!!!

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      Рейтинг: +6571

      серега кашин 27 минут назад

      может начинать искать себе новый клуб прям сейчас

      0
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      Рейтинг: +2940

      m40 28 минут назад

      Бавария или ПСЖ тогда...хотя заголовок бред,слишком цинично и вряд ли он мог такое сказать, тем более на публику. Такие заявления не от большого ума и вызывают только негатив у болельщиков

      1
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      Рейтинг: +3096

      aaaaahhhh 50 минут назад

      В Саратов:)))

      2
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      Рейтинг: -175

      СуперПАВ9 52 минуты назад

      Пускай катится

      2
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      Рейтинг: +2112

      acor94 57 минут назад

      В ПСЖ, к своему маленькому другу))

      2
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