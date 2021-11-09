Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в ЛЧ

Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» зависит от результатов сезона-2021/22.
По информации Express, если команда не получит путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, то 36-летний футболист может рассмотреть вариант с уходом в другой клуб.
- Португалец вернулся в «МЮ» в конце августа.
- Роналду забил 9 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах после возвращения.
- «Юнайтед» набрал 17 очков в 11 турах АПЛ и идет на 6-м месте в таблице.
- Они отстают на 5 баллов от «Ливерпуля», который сейчас замыкает топ-4 Премьер-лиги.
Источник: Express