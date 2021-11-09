Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в ЛЧ

Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» зависит от результатов сезона-2021/22.

По информации Express, если команда не получит путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, то 36-летний футболист может рассмотреть вариант с уходом в другой клуб.