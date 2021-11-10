«Галатасарай» наказан двумя выездными матчами без болельщиков

«Галатасарай» в ближайших двух выездных матчах еврокубков не сможет рассчитывать на поддержку фанатов. Таково наказание УЕФА.
Причина – беспорядка турецких болельщиков на встрече текущей Лиги Европы между «Марселем» и «Галатасараем» (0:0). Приезжие фанаты бросали на поле посторонние предметы, жгли пиротехнику.
- В группе Лиги Европы «Галатасараю» осталось провести 1 выездной матч – против «Лацио» (9 декабря).
- Стамбульцы лидируют в квартете.
- В чемпионате Турции «Галатасарай» идет 4-м.
Источник: УЕФА