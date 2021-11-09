Игроки «ПСЖ» презентовали гоночный грузовик для «Дакара» на водородном топливе

Пока это дорогая и взрывоопасная штука, время еще не пришло...
Футболисты «ПСЖ» записали видеопрезентацию эксклюзивной машины, которая будет участвовать в ралли «Дакар» в 2022 году. Ее уникальность в том, что она на водородном топливе и работает без выбросов в атмосферу.
В презентации участвовали Лионель Месси, Юлиан Дракслер, Джорджиньо Вейналдум.
- Грузовик разработан компанией Gaussin Group – партнером «ПСЖ».
- Очередной «Дакар» пройдет 2-14 января в Саудовской Аравии.
- В ралли традиционно поучаствует российский «КАМАЗ».
Nos Parisiens découvrent le 1er camion de course à hydrogène développé par notre partenaire @GaussinGroup, qui participera au #Dakar2022 ! @dakar pic.twitter.com/6M7F4yFMy0— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 9, 2021