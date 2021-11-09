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    Игроки «ПСЖ» презентовали гоночный грузовик для «Дакара» на водородном топливе

    Футболисты «ПСЖ» записали видеопрезентацию эксклюзивной машины, которая будет участвовать в ралли «Дакар» в 2022 году. Ее уникальность в том, что она на водородном топливе и работает без выбросов в атмосферу.

    В презентации участвовали Лионель Месси, Юлиан Дракслер, Джорджиньо Вейналдум.

    • Грузовик разработан компанией Gaussin Group – партнером «ПСЖ».
    • Очередной «Дакар» пройдет 2-14 января в Саудовской Аравии.
    • В ралли традиционно поучаствует российский «КАМАЗ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54016

      portero 41 минуту назад

      Пока это дорогая и взрывоопасная штука, время еще не пришло...

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