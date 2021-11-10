Игроки «ПСЖ» презентовали гоночный грузовик для «Дакара» на водородном топливе

Футболисты «ПСЖ» записали видеопрезентацию эксклюзивной машины, которая будет участвовать в ралли «Дакар» в 2022 году. Ее уникальность в том, что она на водородном топливе и работает без выбросов в атмосферу.

В презентации участвовали Лионель Месси, Юлиан Дракслер, Джорджиньо Вейналдум.

Грузовик разработан компанией Gaussin Group – партнером «ПСЖ».

Очередной «Дакар» пройдет 2-14 января в Саудовской Аравии.

В ралли традиционно поучаствует российский «КАМАЗ».