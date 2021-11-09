Директор «Сампдории»: «Миранчук – интересный игрок, но сейчас о его аренде речи не идет»

Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости отреагировал на новость о возможном переходе в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук? Это интересный игрок, но сейчас о его аренде речи не идет, это слухи», – сказал Ости.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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